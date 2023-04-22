«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Зенит» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Ренан, Караваев, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Кассьерра.
«Динамо»: Шунин, Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Даса, Фомин, Кутицкий, Захарян, Макаров, Нгамалё, Смолов.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Динамо» со счётом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. 15 марта «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.
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