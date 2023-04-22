«Бавария» проиграла «Майнцу» в матче Бундеслиги, ведя в счёте по ходу встречи
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Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Майнц» принимал «Баварию» на стадионе «Мева-Арена». Встреча закончилась волевой победой «Майнца» со счётом 3:1.
На 30-й минуте Садио Мане вывел гостей вперёд. В середине второго тайма «Майнц» ответил голами Людовика Ажорка, Леандро Баррейро и Аарона Кариколя.
В параллельных матчах «Вольфсбург» разгромил «Бохум» со счётом 5:1, «Вердер» победил «Герту» — 4:2, а «Кёльн» обыграл «Хоффенхайм» — 3:1.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Бавария» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 59 очков в 29 матчах. У «Майнца» — 45 баллов и промежуточное шестое место. Дортмундская «Боруссия» сможет подняться на первое место, если обыграет в сегодняшнем матче «Айнтрахт».
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