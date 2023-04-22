«Бавария» вновь проиграла при Тухеле. Тренер добыл только две победы в семи матчах

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Майнц» принимал «Баварию» на стадионе «Мева-Арена». Встреча закончилась волевой победой «Майнца» со счётом 3:1.
Таким образом, мюнхенская «Бавария» не побеждает на протяжении четырёх матчей.
В семи играх под руководством Томаса Тухеля «Бавария» сумела выиграть лишь дважды, потерпела три поражения и дважды сыграла вничью. Общая разница мячей – 9-12.
За время работы Тухеля с командой мюнхенцы вылетели не только из Лиги чемпионов, но и из Кубка Германии, проиграв «Фрайбургу» со счётом 1:2. Решающий мяч «Бавария» пропустила в самой концовке встречи, на 95-й минуте.
На данный момент подопечные Тухеля всё ещё сохраняют первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 59 очков в 29 играх. Однако главный преследователь, дортмундская «Боруссия», имеет 57 очков в активе, проведя 28 встреч. В субботу, 22 апреля, «шмели» в родных стенах сыграют с «Айнтрахтом». Начало – в 19:30 мск.
Следующий матч «Бавария» проведёт в воскресенье, 30 апреля. В рамках 30-го тура чемпионата Германии мюнхенцы дома примут «Герту». Начало игры – в 16:30 мск.
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