Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1).

«Хорошая игра. В первом тайме нам пришлось сложнее. «Динамо» играли интенсивно, прессинговали. Мы затягивали игру, соперник успевал вернуться. Пространства было немного, моментов тоже. Наши ошибки приводили к опасным контратакам.

Во втором тайме игра раскрылась. Появилось пространство, моменты. Мы забили хорошие мячи. Справедливый итог матча», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 58 очков после 24 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.