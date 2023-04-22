Фомин: хочу поблагодарить «Динамо», что не бросили играть во втором тайме с «Зенитом»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поблагодарил партнёров по команде за боевой настрой во втором тайме матча 24-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Очень расстроены. Мы смогли отыграть один мяч, но ошиблись — и в итоге 3:1. Надо работать на тренировках больше, ещё усерднее. По ощущениям игра была довольно равная. Сами себе «привезли» пенальти, а дальше сыграло исполнительское мастерство. Пришлось отыгрывать два мяча, но нам этого не удалось, к сожалению. Хочу поблагодарить всю команду, что не бросили играть во втором тайме. Считаю, что вторую половину игры мы провели достойно», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В субботу, 22 апреля, в рамках 24-го тура РПЛ «Зенит» дома уверенно обыграл «Динамо» со счётом 3:1.

Московский клуб находится на пятой строчке таблицы чемпионата России, имея в активе 39 очков.