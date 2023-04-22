«Требую уважения к себе». Йоканович раскритиковал арбитра матча с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о работе судейской бригады во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала матч команды с «Зенитом» (1:3) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Претензии к судьям по ходу матча? С моей стороны не было претензий. Это вопрос взаимного уважения. Я хотел задать вопрос по одному решению. Но лайнсмен отмахнулся. Я требую уважения к себе. Человек не может себя настолько неуважительно вести. Так относиться к тренеру. Можно так относиться к своему сыну, если есть причина. Но я не высказывал неуважительных слов к рефери. Я не приемлю такого отношения к себе», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 58 очков после 24 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.
- 22 апреля 2023
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