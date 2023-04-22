«Россия ещё лучше узнает Joga Bonito». Малком — о начале трансляций бразильского футбола

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком прокомментировал новость о том, что чемпионат Бразилии будут транслировать в России.

«Я очень рад, что чемпионат Бразилии начинают транслировать в России. Это очень приятно лично для меня и для всех бразильцев, которые здесь играют. Обязательно буду смотреть, когда буду успевать. Это абсолютно топовый турнир — оттуда выходят лучшие игроки всего мира. Весь мир смотрит бразильский футбол: неудивительно, ведь в Бразилии обожают футбол, живут и дышат им. Россия и так хорошо знакома с Joga Bonito, но теперь ещё лучше узнает об этом», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ранее «Зенит» обыграл «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата России.