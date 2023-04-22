«Реал» — «Сельта»: хозяева открыли счёт на 41-й минуте

Продолжается матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал» и «Сельта». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Реала».

На 41-й минуте Марко Асенсио открыл счёт, а в роли ассистента выступил Винисиус Жуниор.

Асенсио забивает с передачи Винисиуса.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Матч команд в первом круге завершился победой «Реала» со счётом 4:1.

«Реал» набрал 62 очка и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. «Сельта» с 36 очками располагается на 12-й строчке турнирной таблицы. Чемпионат Испании проводится в 38 туров. «Сливочные» являются действующим победителем турнира.