Мирча Луческу заявил, что временно приостановил работу в киевском «Динамо»
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что уходит на больничный из-за предстоящей операции на ноге.
«С этого момента я иду на свой больничный, мне нужно сделать операцию на ноге. С этого момента Александр Шовковский будет исполнять обязанности тренера. Но мы будем постоянно с командой, контролировать ситуацию.
Я мог бы уехать из Украины, но считаю, что нужно остаться в Киеве и сделать эту операцию здесь, чтобы быть рядом. Это ведь важно для игроков, и, возможно, для страны», – приводит слова Луческу ua.tribuna.com.
Луческу возглавляет «Динамо» с 2020 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.
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