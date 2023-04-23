Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирча Луческу заявил, что временно приостановил работу в киевском «Динамо»

Мирча Луческу заявил, что временно приостановил работу в киевском «Динамо»
Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что уходит на больничный из-за предстоящей операции на ноге.

«С этого момента я иду на свой больничный, мне нужно сделать операцию на ноге. С этого момента Александр Шовковский будет исполнять обязанности тренера. Но мы будем постоянно с командой, контролировать ситуацию.

Я мог бы уехать из Украины, но считаю, что нужно остаться в Киеве и сделать эту операцию здесь, чтобы быть рядом. Это ведь важно для игроков, и, возможно, для страны», – приводит слова Луческу ua.tribuna.com.

Луческу возглавляет «Динамо» с 2020 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

Материалы по теме
Мирча Луческу: у «Шахтёра» руководитель, который любит футбол больше, чем деньги

11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023