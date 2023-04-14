Мирча Луческу: у «Шахтёра» руководитель, который любит футбол больше, чем деньги

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о владельце «Шахтёра» Ринате Ахметове.
«У «Шахтёра» руководитель, который любит футбол больше, чем деньги. Ахметов зарабатывает деньги для команды. Он влюблён в эту команду с шести-семи лет и никогда не соглашался брать команду из-за границы или из Украины.
Последний раз общался с ним две недели назад. Он расстроился, что я ушёл в киевское «Динамо», но мы же профессионалы. В «Динамо» меня только попросили прийти и обсудить, потому что у них был сложный период, и в конце концов убедили меня подписать контракт», — приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.
На данный момент «Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, набрав 49 очков. «Динамо», в свою очередь, занимает четвёртое место, записав в свой актив 39 очков.
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