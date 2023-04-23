Барриос: хотел, чтобы Кассьерра почувствовал себя в «Зените» как дома

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос признался, что стал опекать новичка команды Матео Кассьерру с его первого дня в клубе.

«Очевидно, что раз Матео колумбиец, то отношение к нему изначально было особенным. И, конечно, желание помочь ему как можно быстрее влиться в команду. Чтобы Матео почувствовал себя здесь как дома.

Но в действительности на протяжении всех моих четырех лет в «Зените» происходило так, что я старался помогать каждому нашему новичку. Будь то Малком, Вендел, Клаудиньо, Мостовой или сейчас Ренан. Сразу налаживал хорошие отношения на поле и за его пределами, чтобы побыстрее вовлечь их в единое командное пространство. Считаю такой подход правильным.

Мы очень много времени проводим вместе с Матео — вдвоем или с семьями. Можем поужинать или собираемся на выходных. Бывает, делаем это так, чтобы наши дети могли поиграть, чем-то позаниматься друг с другом. Хочу сказать, что Матео замечательный и очень умный парень. И у него есть огромное желание помогать команде во всех матчах и турнирах, в которых ему доводится выходить на поле», — сказал Барриос в интервью «Матч ТВ».

Матео Кассьерра выступает за «Зенит» с лета прошлого года. В 21 матче российской Премьер-лиги 26-летний колумбийский нападающий, ранее игравший за «Сочи», забил один гол и отдал четыре результативные передачи.