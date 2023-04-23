Тихонов: «Спартаку» будет тяжело, «Краснодар» безжалостно расправляется с соперниками

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые на своём поле примут «Краснодар».

«То, что происходит со «Спартаком» в последнее время, вызывает недоумение. Да, пара важнейших игроков выбыла, но скамейка достаточно длинная у Абаскаля, чтобы хотя бы пройти в Кубке команду из Первой лиги. Да, это команда непростая, она прошла по головам всех московских клубов, что встречала на своём пути. Но то были более ранние стадии, где ещё было право на ошибку. В общем, сильнее удар по морали спартаковцев трудно себе представить.

«Краснодар» стремится наверх и безжалостно расправляется со всеми соперниками, кроме ещё более заряженного «Локомотива». Красно-белым придётся очень туго на домашнем стадионе, который, судя по всему, удачи им не добавляет. Строгости ни в одной линии команда не демонстрирует, это не её сильная черта, но может взять вдохновением и эмоциями, которых как раз и недостаёт сейчас. Ещё и два основных игрока удалились с «Торпедо» туром ранее. Зато, похоже, в строй может вернуться капитан. И это может на многое повлиять», – приводит слова Тихонова Metaratings.