Канчельскис — о продаже пива на стадионах: правильное решение

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможной продаже пива на стадионах. На ближайшем заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту будет обсуждаться этот вопрос.
«В советские времена стояли бочки с пивом. Люди выходили, спокойно пили пиво и вели себя нормально. Никаких проблем не было. В Европе везде есть пиво, и нет никаких проблем и никаких вопросов. Нужно следить за порядком, а не делать паспорта и не снимать с себя ответственность. Надо работать, как это делают в других странах: в Германии, Англии, Италии. Всё зависит от культуры и от понимания, а пиво при чём здесь? Если человек выпил пива, значит, пойдёт буянить?
Если разрешат продажу пива, это будет правильное решение. Человек пришёл на футбол, выпил пива. Не будет пива – он пойдёт в бар и там будет смотреть по телевизору. А так будет сидеть на стадионе, пить пиво, получать удовольствие. Захотел – выпил, захотел – пошёл лимонада взял, какие проблемы? Если человек сделал какие-то неправильные действия, отстраните его на пять лет. Пускай посидит дома и подумает», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
- 23 апреля 2023
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