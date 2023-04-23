Полузащитник «Брайтона» Кайседо: выиграть Лигу чемпионов с «Реалом» — самая большая мечта

Эквадорский полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала».

«Я всегда мечтал играть за «Реал» Мадрид. Это лучшая команда в мире. Сейчас у меня всё хорошо, так почему бы однажды не присоединиться к «Реалу» и не выиграть Лигу чемпионов? Это моя самая большая мечта.

Очень приятно видеть, как играет «Реал» и характер таких игроков, как Винисиус, Камавинга, Вальверде. Мне также очень нравится наблюдать за Тони Кроосом. Чтобы играть за «Реал», нужно очень много работать.

Давит ли на меня интерес других клубов английской Премьер-лиги? Единственное, чего я хочу, — это получать удовольствие на поле. Давление не влияет на меня.

Чего я хочу сейчас, так это выигрывать титулы и слушать гимн Лиги чемпионов, это мой следующий шаг. Я могу даже заплакать, когда услышу его», — приводит слова Кайседо 90min.

Действующий контракт Кайседо с «Брайтоном» действует до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.