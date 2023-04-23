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Вадим Евсеев заявил, что не передумал выгонять игрока «Шинника» из клуба за голевую ошибку

Вадим Евсеев заявил, что не передумал выгонять игрока «Шинника» из клуба за голевую ошибку
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев заявил, что оставит в силе решение об отстранении полузащитника Александра Галимова.

«Изменилось ли что-то после моих вчерашних слов? Я же всё вчера сказал, добавить нечего», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Евсеев назвал игрока «разгильдяем» на пресс-конференции после матча с «Аланией», завершившегося победой владикавказцев благодаря голу в концовке встречи.

«Шинник» с 36 очками остаётся на 11-м месте турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре команда Вадима Евсеева сыграет на выезде с «Велесом», а затем встретится дома с астраханским «Волгарём». 23-летний Галимов играет за «Шинник» с февраля 2023 года.

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