Вадим Евсеев заявил, что не передумал выгонять игрока «Шинника» из клуба за голевую ошибку
Поделиться
Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев заявил, что оставит в силе решение об отстранении полузащитника Александра Галимова.
«Изменилось ли что-то после моих вчерашних слов? Я же всё вчера сказал, добавить нечего», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Евсеев назвал игрока «разгильдяем» на пресс-конференции после матча с «Аланией», завершившегося победой владикавказцев благодаря голу в концовке встречи.
«Шинник» с 36 очками остаётся на 11-м месте турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре команда Вадима Евсеева сыграет на выезде с «Велесом», а затем встретится дома с астраханским «Волгарём». 23-летний Галимов играет за «Шинник» с февраля 2023 года.
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
15:59
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:38
-
14:32
-
14:29
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:10
-
14:10
-
14:02
-
13:50
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
13:31
-
13:30
-
13:26
-
13:23
-
13:19
-
13:13
-
13:00
-
12:57
-
12:43
-
12:40
Партнерский контент