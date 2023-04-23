Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев раскритиковал работу арбитров в матче с «Пари НН»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев остался недоволен работой судейской бригады Романа Галимова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарская команда уступила «Пари НН» со счётом 1:2.
«То, что сегодня было, – это произвол чистой воды. Просто безобразие! Мы хотим обратиться к лиге: вас устраивает такое судейство? Когда мы обращались, спрашивали: в этой игре всё будет по правилам, честно? — нас заверили, что да. Но сегодня на первом плане опять главный арбитр! И бригада, работавшая на игре с «Пари НН», — вернувшаяся из Первой лиги после отстранения. Из Первой лиги, которой управляет брат генерального директора нашего соперника. Как такое вообще возможно?
По эпизодам: разве Рассказова не толкали, из-за чего он сыграл рукой, и после этого был назначен пенальти? Далее: 41-я минута, чистейший фол на Писарском в штрафной — это не пенальти? Фол Александрова, который ногой бьёт в лицо Писарскому, — не вторая жёлтая и удаление? После этого он же фолил на Гарре — но судья снова обошёлся без жёлтой! Игра рукой в штрафной «Пари НН» — нарушения нет! Просто безобразие!
«Крылья» играли с «Химками» год назад. Тогда главным тренером соперника тоже был Юран, и после того скандального матча, когда Матюнин творил непонятно что, арбитра отстранили от судейства. Сейчас мы тоже будем обращаться в ЭСК. И уверены, что к Галимову будет очень много вопросов со стороны не только ЭСК, но и других органов. Но вопрос остаётся прежним: сколько будет продолжаться судейский произвол?» – приводит слова Андреева телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
- 23 апреля 2023
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