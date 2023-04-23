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«Реал» готовит для Камавинга новый контракт. Отступные могут достигнуть € 1 млрд

«Реал» готовит для Камавинга новый контракт. Отступные могут достигнуть € 1 млрд
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Мадридский «Реал» в ближайшие месяцы подготовит предложение по контракту для своего полузащитника Эдуарду Камавинга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Зарплата игрока по новому соглашению будет повышена. Французский хавбек заинтересован в том, чтобы остаться в мадридском клубе, несмотря на слухи об интересе клубов Премьер-лиги.

План руководства «Реала» заключается в том, чтобы включить пункт о более высокой сумме отступных в обновлённый контракт футболиста. Точная сумма будет обсуждаться в ближайшее время. По слухам, она может составить около € 1 млрд.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах мадридского клуба во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Действующий контракт Камавинга с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 60 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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