«Реал» готовит для Камавинга новый контракт. Отступные могут достигнуть € 1 млрд

Мадридский «Реал» в ближайшие месяцы подготовит предложение по контракту для своего полузащитника Эдуарду Камавинга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Зарплата игрока по новому соглашению будет повышена. Французский хавбек заинтересован в том, чтобы остаться в мадридском клубе, несмотря на слухи об интересе клубов Премьер-лиги.
План руководства «Реала» заключается в том, чтобы включить пункт о более высокой сумме отступных в обновлённый контракт футболиста. Точная сумма будет обсуждаться в ближайшее время. По слухам, она может составить около € 1 млрд.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах мадридского клуба во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Действующий контракт Камавинга с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 60 млн.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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