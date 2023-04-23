Игрок «Локо» Тикнизян: поддержал Митая после удаления. Понимаю его, как никто другой

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о реакции команды на удаление Марио Митая в матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА, в котором железнодорожники в меньшинстве сумели избежать поражения.

«Я в том числе его поддержал после удаления. Понимаю его, как никто другой, потому что сам проходил через это. В перерыве мы сказали: «Марио, не переживай! Мы сделаем всё, чтобы добиться положительного результата», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив», завершился со счётом 1:1. Первый гол в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай.