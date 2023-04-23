Игрок «Локомотива» Тикнизян: пока ещё не подкалывал ребят из ЦСКА, что упустили победу

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, ранее выступавший за ЦСКА, прокомментировал исход матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы упустили победу над железнодорожниками в концовке встречи.

«Пока ещё не подкалывал ребят из ЦСКА, что упустили победу. Диалог был во время матча с некоторыми из ребят. Но это всё в шуточной форме — не более», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив» завершился со счётом 1:1. Первый гол в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай.