Бывший агент Александр Маньяков: мысли Евсеева сосредоточены на выступлениях «Шинника»

Бывший футбольный агент Александр Маньяков, близкий друг главного тренера ярославского «Шинника» Вадима Евсеева, прокомментировал эмоциональное выступление главного тренера чёрно-синих после матча Мелбет Первой лиги с «Аланией».

«Я не его агент, мы дружим с детства. Могу ему посоветовать что-то в конкретной ситуации, но решение всегда за ним. Не готов комментировать ситуацию, пока мы не общались на эту тему. Он был вчера на эмоциях. Когда остынет, тогда на холодную голову поговорим. Пока все его мысли сосредоточены на выступлениях «Шинника».

Предложения от других команд? Давайте пока оставим эту тему. На данный момент говорить об этом не совсем корректно. У всех команд есть тренеры. Говорить о том, что у него есть предложения, но при этом не называть эти клубы – это не совсем уважительно по отношению к вам. Называть клубы, которые заинтересованы в нём, — не совсем уважительно по отношению к специалисту, который сейчас там работает», – цитирует Маньякова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Евсеев назвал полузащитника Александра Галимова «разгильдяем» на пресс-конференции после матча с «Аланией», завершившегося победой владикавказцев благодаря голу, забитому в концовке встречи. Кроме того, специалист заявил, что футболист будет отстранён.