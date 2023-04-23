Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» вырвала победу у «Вильярреала» в матче Примеры

«Севилья» вырвала победу у «Вильярреала» в матче Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Севилья» одержала победу со счётом 2:1.

На 34-й минуте отличился нападающий хозяев Рафаэль Мир с передачи Сусо.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ответный мяч на 55-й минуте забил защитник «Вильярреала» Пау Торрес.

Победу «Севилье» на 90+4-й минуте принёс нападающий Юссеф Эн-Несири.

«Вильярреал» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 30 матчей. «Севилья» находится на 12-й строчке, заработав 38 очков. В чемпионате Испании лидирует «Барселона» (76).

Испания - Примера. 30-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Мир – 34'   1:1 П. Торрес – 55'   2:1 Эн-Несири – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023