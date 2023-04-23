«Севилья» вырвала победу у «Вильярреала» в матче Примеры

Завершился матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Севилья» одержала победу со счётом 2:1.
На 34-й минуте отличился нападающий хозяев Рафаэль Мир с передачи Сусо.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Ответный мяч на 55-й минуте забил защитник «Вильярреала» Пау Торрес.
Победу «Севилье» на 90+4-й минуте принёс нападающий Юссеф Эн-Несири.
«Вильярреал» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 30 матчей. «Севилья» находится на 12-й строчке, заработав 38 очков. В чемпионате Испании лидирует «Барселона» (76).
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