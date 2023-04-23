Тарханов: Дзюба цеплялся за мячи, пытался создавать

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов дал персональные оценки некоторым участникам матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Локомотивом» (1:1).
«В каком-то эпизоде Чалов промазал из района 11-метровой отметки – плохо пробил. Такие моменты, конечно, необходимо решать. Вообще атака ЦСКА могла неоднократно закатывать мяч в ворота.
Что случилось с нападением «Локомотива»? Во-первых, команда играла в меньшинстве. Во-вторых, до удаления несколько моментов было. У Глушенкова были выходы, но что-то шло не туда.
Можно ли сказать, что Дзюба растворился среди защитников ЦСКА? Нападающий – человек зависимый. Команда играла вдесятером, полузащита была нацелена на оборону. Артём цеплялся за мячи, пытался создавать. Если мячи не доходят до форварда, то к нему не может быть вопросов», – цитирует Тарханова «Евро-Футбол.Ру».
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