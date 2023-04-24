Де Дзерби — о матче с «МЮ»: обычно в серии пенальти побеждает тот, кто этого не заслужил

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение команды в полуфинале Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Матч завершился победой «Красных дьяволов» в серии пенальти.
«Это футбол. Мы разочарованы и очень огорчены. Мы провели отличный матч. У нас много травм, и мы пострадали из-за этой ситуации. Это грустно для нас и для наших болельщиков.
«Обычно в пенальти побеждает тот, кто этого не заслужил. Мы допустили несколько ошибок в решающем пасе около ворот, но я очень доволен игрой своих игроков. Мы должны закрыть эту страницу и подумать о следующей игре в среду в Ноттингеме. У нас много матчей, и мы хотим попасть в Европу», — приводит слова Де Дзерби BBC.
В финальном матче турнира «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити».
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