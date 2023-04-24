Президент «Барселоны» ответил болельщику, который призвал его перестать покупать судей

У президента «Барселоны» Жоана Лапорты состоялся разговор с одним из болельщиков во время теннисного турнира в Барселоне, сообщает AS.

Болельщик: Лапорта, перестань покупать судей

Лапорта: я никого не покупаю

Болельщик: хватить покупать арбитров

Лапорта: «Барселона» не покупает судей

Болельщик: это мадридская афера?

Лапорта: это манипуляция

При этом отмечается, что сам разговор проходил в спокойной атмосфере и без агрессии.

Ранее сообщалось, что «Барселону» подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами и Негрейра получил € 7,3 млн.

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