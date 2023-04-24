Ян Облак: если «Барса» будет продолжать так, она выиграет Ла Лигу

Вратарь «Атлетико» Ян Облак высказался о матче своего клуба с «Барселоной», в котором мадридская команда уступила со счётом 0:1.

«Эта лига была тяжёлой в течение длительного времени, и остаётся такой же. Мы не смогли дать Ла Лиге чуть больше эмоций в концовке сезона. Если «Барса» будет продолжать так, имея преимущество, которое она имеет, она выиграет лигу.

Думаю, что Гризманн всегда демонстрировал свою лучшую версию. Я не знаю, почему в «Барселоне» у него всё пошло не так хорошо, и меня это не волнует. Важно то, что ты здесь делаешь», — приводит слова Облака Marca.

До поражения от «Барселоны» мадридская команда не проигрывала на протяжении 13 матчей (десять побед и три ничейных исхода).

После 30 туров каталонцы лидируют в Ла Лиге, набрав 76 очков. «Атлетико» идёт на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 60 очков и отставая от мадридского «Реала» на пять очков.

«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета