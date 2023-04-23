Симеоне: с приходом Хави «Барселона» стала лучше

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне высоко отозвался о наставнике «Барселоны» Хави и оценил игру его команды в этом сезоне.

«Барселона», которую я вижу, мне очень нравится. Она значительно прибавила с приходом Хави, проводит отличный сезон в Ла Лиге и стала лучше играть в обороне. И для их стиля, который всегда был атакующим, это однозначный плюс. Исторически сложилось так, что «Барселона» играет в атакующий футбол благодаря навыкам и умениям своих игроков в нападении. И эти улучшения в защите придают работе Хави дополнительную ценность», — приводит слова Симеоне As.

В воскресенье, 23 апреля, «Барселона» сыграет с «Атлетико» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встречу примет стадион «Камп Ноу». На данный момент сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице, набрав 73 очка. «Атлетико» — третий, у них в активе 60 турнирных баллов.