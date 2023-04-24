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Артём Карпукас: для «Локомотива» результат в матче с ЦСКА положительный

Артём Карпукас: для «Локомотива» результат в матче с ЦСКА положительный
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Российский полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-лиги со столичным ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:1.

«Мне легче играть, чем смотреть за футболом с трибуны. Очень волнительно. Надеюсь, больше дисквалификаций получать не буду.

Были приличные скорости. Конечно, на результат повлияло удаление. Считаю, что результат для нас в итоге положительный. Учитывая то, как развивалась игра.

Не буду кого‑то выделять. Все молодцы. Играть в меньшинстве больше тайма очень тяжело», – приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

На 22-й минуте первый мяч в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай, который на 20-й минуте заменил Сергея Пиняева. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор после розыгрыша углового.

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