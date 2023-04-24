Хави высказался о проблемах с результативностью Левандовского

Главный тренер «Барселоны» Хави призвал помнить, что нападающий команды Роберт Левандовски по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Польский форвард стал реже забивать в 2023 году.

«Проблемы Левандовского с результативностью? Вы должны помнить, что Левандовски — лучший бомбардир Ла Лиги в этом сезоне», — приводит слова Хави Marca.

В 11 матчах чемпионата Испании в 2023 году Роберт Левандовски забил четыре мяча. Всего в турнире на его счету 17 точных ударов. Нападающий перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года за € 45 млн, подписав долгосрочный контракт.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 30-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.