Хави высказался о проблемах с результативностью Левандовского
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Главный тренер «Барселоны» Хави призвал помнить, что нападающий команды Роберт Левандовски по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Польский форвард стал реже забивать в 2023 году.
«Проблемы Левандовского с результативностью? Вы должны помнить, что Левандовски — лучший бомбардир Ла Лиги в этом сезоне», — приводит слова Хави Marca.
В 11 матчах чемпионата Испании в 2023 году Роберт Левандовски забил четыре мяча. Всего в турнире на его счету 17 точных ударов. Нападающий перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года за € 45 млн, подписав долгосрочный контракт.
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 30-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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