Хави — о матче с «Атлетико»: это решающая победа

Главный тренер «Барселоны» Хави после игры 30-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0) высказался о значимости данной победы.
«Очень важная победа, ключ к главной цели. Мы обыграли джентльменскую команду. Когда ты видишь их вживую, как они сейчас играют, как они работают… у них тоже были шансы. У нас были моменты, чтобы отметиться во второй раз, но мы этого не сделали. Мы чуть-чуть пострадали, что является константой этого сезона.
Обычно не уступаем так сильно, но соперник переживает удивительный момент. Это говорит о состоянии формы этой команды. Это решающая победа. Я считаю, что это был достаточно полный матч. Всё могло произойти, ведь мы играли против «Атлетико».
Френки Де Йонг чувствовал себя очень комфортно, а Педри сменил лицо команды. Я считаю, что общая командная работа очень важна», — приводит слова Хави Marca.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
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