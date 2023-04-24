Хави — о матче с «Атлетико»: это решающая победа

Главный тренер «Барселоны» Хави после игры 30-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0) высказался о значимости данной победы.

«Очень важная победа, ключ к главной цели. Мы обыграли джентльменскую команду. Когда ты видишь их вживую, как они сейчас играют, как они работают… у них тоже были шансы. У нас были моменты, чтобы отметиться во второй раз, но мы этого не сделали. Мы чуть-чуть пострадали, что является константой этого сезона.

Обычно не уступаем так сильно, но соперник переживает удивительный момент. Это говорит о состоянии формы этой команды. Это решающая победа. Я считаю, что это был достаточно полный матч. Всё могло произойти, ведь мы играли против «Атлетико».

Френки Де Йонг чувствовал себя очень комфортно, а Педри сменил лицо команды. Я считаю, что общая командная работа очень важна», — приводит слова Хави Marca.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы