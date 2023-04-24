«Барселона» продаст Торреса на € 30 млн дешевле, чем покупала у «МС» в декабре 2021 года
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В «Барселоне» открыты к продаже нападающего Феррана Торреса за € 25 млн. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».
23-летний Ферран Торрес стал игроком испанской команды в декабре 2021 года. Общая сумма трансфера испанского нападающего «Манчестер Сити» составила € 55 млн, сине-гранатовые продолжают выплачивать эту сумму частями.
В нынешнем сезоне Торрес в 39 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года. Вчера, 23 апреля, он забил победный мяч в ворота мадридского «Атлетико» (1:0) в чемпионате.
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 30-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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