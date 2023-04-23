Гол Торреса позволил «Барселоне» одолеть «Атлетико» с минимальным счётом

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Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимала мадридский «Атлетико» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Бригаду арбитров возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 45-й минуте провёл Ферран Торрес, откликнувшийся на передачу Рафиньи с правого фланга. Это четвёртый гол Торреса в текущем сезоне Ла Лиги.

«Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу испанской Ла Лиги, заработав 76 очков в 30 матчах. Отрыв от «Реала» составляет 11 очков. Мадридский «Атлетико» располагается на третьем месте, в его активе 60 очков в 30 матчах.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» 26 апреля сыграет в гостях с «Райо Вальекано», «Атлетико» примет дома «Мальорку».