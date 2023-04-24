Президент «Урала»: судья некачественно отработал матч с «Ростовом», отменил все наши голы

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу арбитра Павла Кукуяна в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский клуб встретился с «Ростовом». Напомним, игра завершилась со счётом 1:3 в пользу ростовчан. Кукуян не засчитал два гола «Урала», зато после подсказки VAR засчитал гол «Ростова» и назначил в ворота хозяев пенальти на последних минутах игры.

«Считаю, судья некачественно отработал матч. Мы играли, у нас были моменты и забивали мячи. Все наши голы отменили, а мячи в наши ворота засчитали. Больше нет никаких комментариев по игре», — приводит слова Григория Иванова Sport24.

Напомним, «Урал» набрал 25 очков в 24 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.