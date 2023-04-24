Президент «Урала»: судья некачественно отработал матч с «Ростовом», отменил все наши голы
Поделиться
Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу арбитра Павла Кукуяна в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский клуб встретился с «Ростовом». Напомним, игра завершилась со счётом 1:3 в пользу ростовчан. Кукуян не засчитал два гола «Урала», зато после подсказки VAR засчитал гол «Ростова» и назначил в ворота хозяев пенальти на последних минутах игры.
«Считаю, судья некачественно отработал матч. Мы играли, у нас были моменты и забивали мячи. Все наши голы отменили, а мячи в наши ворота засчитали. Больше нет никаких комментариев по игре», — приводит слова Григория Иванова Sport24.
Напомним, «Урал» набрал 25 очков в 24 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 апреля 2023
-
14:35
-
14:33
-
14:27
-
14:20
-
14:00
-
13:56
-
13:53
-
13:48
-
13:45
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
13:25
-
13:22
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:36
-
12:28
-
12:15
-
12:10
-
12:02
-
12:02
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:40
-
11:40
Партнерский контент