Алаев объяснил, почему пригласил главу департамента судейства РФС на общее собрание РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему пригласил главу департамента судейства РФС Павла Каманцева на общее собрание лиги.

«В повестке общего собрания есть тема судейства, в том числе и повышение оплаты труда резервных судей. РПЛ, РФС, клубы делают многое для комфортной работы судейского корпуса, клубы тратят свои средства на оплату труда.

Хотелось бы прямого диалога с руководителями судейского корпуса, мы пригласили на наше заседание руководителя — Павла Каманцева. Я сегодня с ним говорил, он будет присутствовать лично, за что я ему благодарен. Очень важно поговорить в таком составе, особенно с учётом того, что будут все руководители клубов. Приглашаю принять участие и остальных представителей судейского корпуса, будет не очень правильно, если Каманцев будет участвовать в диалоге в одиночку. Будут и представители РФС.

Остались решающие туры, идёт борьба в нижней части таблицы, наверху тоже всё впереди. Очень бы хотелось, чтобы мы по итогам тура говорили о футболе, а не об ошибках, назначенных пенальти. Мы ждём коллег на собрании», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.