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Алаев объяснил, почему пригласил главу департамента судейства РФС на общее собрание РПЛ

Алаев объяснил, почему пригласил главу департамента судейства РФС на общее собрание РПЛ
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Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему пригласил главу департамента судейства РФС Павла Каманцева на общее собрание лиги.

«В повестке общего собрания есть тема судейства, в том числе и повышение оплаты труда резервных судей. РПЛ, РФС, клубы делают многое для комфортной работы судейского корпуса, клубы тратят свои средства на оплату труда.

Хотелось бы прямого диалога с руководителями судейского корпуса, мы пригласили на наше заседание руководителя — Павла Каманцева. Я сегодня с ним говорил, он будет присутствовать лично, за что я ему благодарен. Очень важно поговорить в таком составе, особенно с учётом того, что будут все руководители клубов. Приглашаю принять участие и остальных представителей судейского корпуса, будет не очень правильно, если Каманцев будет участвовать в диалоге в одиночку. Будут и представители РФС.

Остались решающие туры, идёт борьба в нижней части таблицы, наверху тоже всё впереди. Очень бы хотелось, чтобы мы по итогам тура говорили о футболе, а не об ошибках, назначенных пенальти. Мы ждём коллег на собрании», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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