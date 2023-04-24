Тухель хочет видеть Маунта в «Баварии». Игроком «Челси» интересуются «Арсенал» и «МЮ»

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт с высокой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, к игроку «Челси» серьёзный интерес проявляют английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария», главным тренером которой является Томас Тухель, который работал с Маунтом в лондонском клубе.

Контракт 24-летнего Маунта с «Челси» истекает в июне 2024 года. Футболист отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами в 33 сыгранных матчах текущего сезона во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает английского полузащитника в € 65 млн.

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