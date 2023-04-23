Мэйсон Маунт рассчитывает на существенное увеличение зарплаты в «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, получающий до € 80 тыс. в неделю, отказался от повышения зарплаты до € 200 тыс., потому что хочет получать € 1 млн в месяц. Об этом сообщает Daily Mirror.
Воспитанник «Челси» вот уже несколько месяцев ведёт переговоры о продлении контракта, который истекает в июне 2024 года, и стороны никак не могут прийти к соглашению. По мнению британских журналистов, возникновение интереса к Маунту со стороны «Арсенала» могло быть использовано агентами плеймейкера, чтобы надавить на боссов «Челси».
В текущем сезоне 24-летний полузащитник провёл 35 матчей и забил три гола за синих во всех турнирах.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Англии заинтересованы сразу несколько команд АПЛ, включая «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал».
- 23 апреля 2023
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