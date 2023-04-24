«Все логично вспоминают Матюнина и Юрана». И. Федотов — о судье матча «Пари НН» — «Крылья»
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Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о судье матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Крыльями Советов» (2:1) Романе Галимове.
«По-человечески Рому мне жалко. Александр Егоров сослал его вниз, но к 40 годам Галимов смог вернуться в РПЛ, отработать достаточно качественно четыре игры. И тут на — такие необъяснимые вещи. И все снова логично вспоминают Матюнина и Юрана, ведь тот скандальный матч с «Крыльями» был год назад. Даже не хочу думать плохо о Галимове, но, вспоминая Матюнина, у департамента не будет другого варианта, кроме как его отстранить. Он показал абсолютно некомпетентное судейство для уровня арбитра РПЛ», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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