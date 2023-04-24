Круговой: игроки «Динамо» создавали «Зениту» сложности, когда быстро выбегали в атаки
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Защитник «Зенита» Данил Круговой признал, что команда испытывала трудности в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1).
«Выходить на замену всегда сложно, особенно в тот момент, когда ещё ничего не решено, — сказал Круговой. — Одно дело, когда играешь с первых минут, другое — когда выходишь по ходу матча. Но для нас, тех, кто мало играет, это важно — так можем показывать свои возможности и качества.
Все московские команды — хорошие, «Динамо» не исключение. Они хорошо выбегают в атаку. Сначала грамотно обороняются всей командой, потом их крайние и нападающие быстро проникают на чужую половину поля. С этим у нас сегодня были сложности, я считаю», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».
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