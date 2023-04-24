Сергей Веденеев: нельзя утверждать, что «Зенит» на сто процентов уже чемпион

Бывший футболист Сергей Веденеев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, «Зенит» всё ещё нельзя называть на 100% чемпионом.

«Нельзя утверждать, что «Зенит» на сто процентов уже чемпион. Но ещё осенью было известно, что процент победы команды Семака в РПЛ большой. Вчера из-за повреждения заменили Вендела, без Родригао появляются ошибки в обороне, нападающие не забивают. И, если пофантазировать, на каком-то этапе может произойти сбой. Поэтому всегда есть шанс того, что произойдёт что-то непредвиденное. Но «Зенит» играет настолько стабильно, что вряд ли случится нечто сверхъестественное», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.