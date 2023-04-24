«Реал» готов отдать за талантливого полузащитника «Сельты» € 40 млн

Мадридский «Реал» сделал очередной шаг к тому, чтобы заполучить многообещающего атакующего полузащитника «Сельты» Габриэля Вейгу, сообщает Defensa Central.
По информации издания, президенты двух клубов воспользовались матчем команд в Ла Лиге, который состоялся в субботу, 22 апреля, и завершился победой «Реала» со счётом 2:0, чтобы обсудить потенциальный трансфер игрока испанской молодёжки U23 в конце сезона.
«Сливочные» готовы выплатить «Сельте» € 40 млн, что равно сумме клаусулы, прописанной в контракте Вейги. Клуб из Виго согласен предоставить столичному гранду рассрочку в обмен на аренду полузащитника до конца следующего сезона.
Отметим, что 20-летний Габри Вейга провёл в текущем сезоне Ла Лиги 28 матчей и забил девять голов.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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