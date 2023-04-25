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И. Федотов: не понимаю, кто поставил судью у ворот «Сочи». Наверное, решил замыкать подачу

И. Федотов: не понимаю, кто поставил судью у ворот «Сочи». Наверное, решил замыкать подачу
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Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о моменте с судьёй Артуром Фёдоровым из матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Сочи» (1:0).

«На 32-й минуте игроки скопились возле площади ворот «Сочи», и там же оказался Фёдоров. Наверное, решил замыкать подачу вместе с футболистами. Не понимаю, кто его туда поставил и рекомендовал там находиться. Если бы мяч пошёл за спину арбитру, его бы просто затоптали. В итоге Фёдоров не увидел, что игрок «Ахмата» обхватил вратаря руками и заблокировал его. «Ахмат» забил гол, а арбитр просто взял и засчитал. VAR вмешался, Фёдоров посмотрел повтор и, понятное дело, отменил гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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