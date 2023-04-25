Президент «Урала» отреагировал на отставку гендиректора «Крыльев» из-за судейства

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость об отставке гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1). Напомним, Андреев подал в отставку со своего поста в знак протеста против судейства и бездействия руководства судейского корпуса.
«Это его решение, я не могу за него решать. Что я могу сказать? Он посчитал так. Есть ли проблемы в судействе, которые могли так на него повлиять? Наверное, есть, если вы смотрели вчерашнюю игру», — приводит слова Григория Иванова Metaratings.
Напомним, «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Клуб из Екатеринбурга набрал 25 очков в 24 матчах. «Крылья Советов» после 24 туров располагаются на 12-м месте в турнирной таблице с 25 очками.
- 25 апреля 2023
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