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Уилкшир — о словах Кокорина про легенду «Динамо»: меня не интересует мнение Александра

Уилкшир — о словах Кокорина про легенду «Динамо»: меня не интересует мнение Александра
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир отреагировал на слова бывшего партнёра по московской команде Александра Кокорина. Нападающий возмутился, что легендами клуба считают Матьё Вальбуэна и Уилкшира, но не его.

«Кокорин сказал, что меня считают легендой «Динамо», а его — нет? У каждого есть своё мнение, как и каждый может высказаться. Но мнение Кокорина меня не интересует и никак не влияет на мою жизнь!» — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

41-летний Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014, а также с 2016 по 2017 год. В 170 матчах за команду на его счету два гола и 10 результативных передач. Сейчас Уилкшир является помощником главного тренера в сборной Австралии U20.

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