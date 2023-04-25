Уилкшир — о словах Кокорина про легенду «Динамо»: меня не интересует мнение Александра

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир отреагировал на слова бывшего партнёра по московской команде Александра Кокорина. Нападающий возмутился, что легендами клуба считают Матьё Вальбуэна и Уилкшира, но не его.

«Кокорин сказал, что меня считают легендой «Динамо», а его — нет? У каждого есть своё мнение, как и каждый может высказаться. Но мнение Кокорина меня не интересует и никак не влияет на мою жизнь!» — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

41-летний Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014, а также с 2016 по 2017 год. В 170 матчах за команду на его счету два гола и 10 результативных передач. Сейчас Уилкшир является помощником главного тренера в сборной Австралии U20.