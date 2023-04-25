Андрей Канчельскис — судьям РПЛ: почему вы такие трусы? Ваша работа — кошмар!

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу судей в Российской Премьер-Лиге.

«С появлением VAR судьи стали бояться брать инициативу на себя — у них нет никакой квалификации. В наше время футболист, закончив с футболом, мог пойти в судейство: он умеет чувствовать игру — и у него есть в этом опыт. А эти же заканчивают непонятно какую академию — у них нет ни опыта, ни чувства игры. Они не берут на себя инициативу, судят трусливо и безобразно.

Отставка Андреева с поста генерального директора «Крыльев» — большой поступок: это дорогого стоит. Необходимо, чтобы в департаменте судейства были компетентные люди. Необходимо привлекать больше футбольных людей: тех, у кого есть опыт — и кто будет помогать. У нас молодые рефери, которые даже мяч не пинали, начинают судить и рассказывать про футбол. К сожалению, это беда: много жуликов и проходимцев лезут в футбол и начинают всех учить. Почему они не лезут в лёгкую атлетику, баскетбол или биатлон? Почему они шахматистов не учат играть в шахматы? Пока не появятся футбольные люди, которые наведут порядок, результата у нас не будет.

Я поддерживаю Андреева: я вижу, как работают судьи, какие они принимают решения. Футбол — контактный вид спорта, а они не дают бороться. Что вы бегаете к этому телевизору? Я смотрел, как судья восемь раз за первый тайм бегал к нему. У вас дома телевизора нет? Подарите ему его — пусть дома бегает к нему и смотрит. Что вы делаете? Почему вы не берёте инициативу на себя? Почему вы такие трусы? Ваша работа — это кошмар!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.