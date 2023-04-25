Гвардиола: каждая игра для «Арсенала» в этом сезоне — это финал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за титул английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Я говорил много недель назад, что ближе к концу сезона каждое поражение будет влиять на ситуацию. Когда ты играешь в октябре, ноябре, у тебя не может быть такого чувства. Особенно после нескольких титулов подряд. В нашей первой Премьер-лиге мы начинали сезон так, как будто каждая игра была финальной и решающей.

Я прекрасно помню это, глядя на «Арсенал» со стороны. В этом сезоне каждая игра для них — это финал. Для нас в этом сезоне после череды побед в Премьер-лиге каждая игра не была финалом в начале. Но сейчас, в последние несколько месяцев, с играми в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Премьер-лиге, мы видим это именно так, потому что конец сезона действительно близок. Теперь мы точно знаем, за что играем.

Прошло много месяцев, прежде чем мы добрались до этого момента, и теперь всё в наших руках. Конечно, они также влияют на ситуацию, потому что, если они победят, судьба титула будет зависеть от них. Но если мы победим, тогда всё будет зависеть от нас, а впереди семь матчей.

Этот матч действительно важен, но он не решающий, потому что обеим командам предстоит ещё много тяжёлых игр. Но мы не можем отрицать, насколько это важно», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

26 апреля «Манчестер Сити» на своём поле примет «Арсенал» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Лондонский клуб с 75 очками возглавляет таблицу, «горожане» отстают на пять очков, но имеют две игры в запасе.