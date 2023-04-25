Динияр Билялетдинов: отстранять судей до конца сезона за ошибки — не выход из ситуации

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал претензии к судейству Российской Премьер-Лиги со стороны руководства «Крыльев Советов».

«Что изменит увольнение гендиректора «Крыльев Советов»? Он уйдёт в отставку, а судьи останутся те же. Мне кажется, с введением VAR и новых регламентов мы немножко перегибаем в обсуждении темы судейства. От этого и сами судьи начали дёргаться, как и возник очень большой резонанс по каждому их действию. Появилось много критики и негатива. Когда всё хорошо – всё тихо. Когда какая-то ошибка – обязательно поднимается волна негатива. Мне кажется, в этом плане пропорции не очень соблюдены.

Какие есть методы борьбы с судейскими ошибками? Поменять всех судей, а кого взять? Для меня очевидно, что судьи не всегда могут за чем-то уследить. Как и защитник команды может ошибиться в любой момент — это приведёт к голу. Мы видели недавно высказывание Евсеева, что он отчислит игрока, который «привёз» гол. Давайте теперь следовать этой логике: будем выгонять всех, кто ошибся в каком-то моменте. Отстранять до конца сезона судей, которые ошиблись – не выход из ситуации. Есть компетентные органы, которые должны приблизить нас в понимании, как должна происходить регулировка судейского качества. Как мне кажется, мы слишком много обостряем тему судейства. Проблема есть, но её надо решать с холодной головой, а не бросаться из стороны в сторону.

Да, я вижу очень много противоречивых моментов. Но мне кажется, что половина претензий к таким моментам совсем не обоснована. А спорные решения возникают, потому что не все понимают трактовки — они должны быть определённые. Я против, чтобы из футбола делали бесконтактный вид спорта. Футбол — это динамичная игра, которая не всегда оказывается в поле зрения арбитра — как раз для этого вводился VAR. Но к моментам, когда решения принимаются после трёх-четырёх минут просмотра экрана, а оно оказывается спорным, возникает вопрос», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.