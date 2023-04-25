«Бетис» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы на матч Ла Лиги

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» примет «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Главным арбитром встречи назначен Хуан Мартинес Мунуэра (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в онлайн-сервисе Okko.
Стартовые составы команд:
«Бетис»: Силва, Миранда, Фелипе, Песселья, Руибаль, Карвалью, Родригес, Санчес, Гуардадо, Каналес, Перес.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Муньос, Субельдия, Мендес, Субименди, Ильярраменди, Кубо, Оярсабаль, Сёрлот.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами «Бетис» одержал выездную победу со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Хуан Крус и Борха Иглесиас.
«Реал Сосьедад» занимает четвёртое место в таблице Ла Лиги, набрав 54 очка в 30 матчах. «Бетис» имеет в активе 48 очков после 30 игр и располагается на пятой строчке.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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