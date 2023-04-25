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Варди спас «Лестер» от поражения в матче с «Лидсом», «Астон Вилла» обыграла «Фулхэм»

Сегодня, 25 апреля, в английской Премьер-лиге были сыграны три матча 33-го тура.

«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. На третьей минуте Йоаким Андерсен забил в свои ворота, а в концовке второго тайма Рубен Невеш поставил точку, реализовав 11-метровый удар.

«Астон Вилла» победила «Фулхэм» с минимальным счётом и вышла на промежуточное пятое место в чемпионате. Единственный гол в матче забил Тайрон Мингз.

«Лидс» и «Лестер» сыграли вничью. На 20-й минуте Луис Синистерра вывел «Лидс» вперёд, а на 80-й минуте Джейми Варди сравнял счёт.

На первой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги располагается лондонский «Арсенал», набравший 75 очков в 32 матчах. «Манчестер Сити», сыгравший на два матча меньше, набрал 70 очков.