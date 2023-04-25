Коло Туре рассказал о проблемах «Арсенала» в нынешнем сезоне

Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре рассказал о проблемах лондонского клуба в нынешнем сезоне АПЛ.

«На «Арсенал» оказывают слишком большое давление из-за того, что они давно не становились чемпионами. Они очень сильно хотят победить, так что бывают моменты, когда они просто перестают играть. Ведя в счёте, они могут сидеть сложа руки, вместо того чтобы дожимать соперника и продолжать давить. Нельзя допускать подобное в АПЛ.

В каждом матче нужно отыгрывать на максимум все 95 минут и пытаться оказывать давление на соперника. Они должны работать над этим, если они хотят выиграть титул», — приводит слова Коло Туре Manchester Evening News.

26 апреля «Манчестер Сити» на своём поле примет «Арсенал» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Лондонский клуб с 75 очками возглавляет таблицу, «горожане» отстают на пять очков, но имеют две игры в запасе.