Коло Туре рассказал о проблемах «Арсенала» в нынешнем сезоне

Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре рассказал о проблемах лондонского клуба в нынешнем сезоне АПЛ.
«На «Арсенал» оказывают слишком большое давление из-за того, что они давно не становились чемпионами. Они очень сильно хотят победить, так что бывают моменты, когда они просто перестают играть. Ведя в счёте, они могут сидеть сложа руки, вместо того чтобы дожимать соперника и продолжать давить. Нельзя допускать подобное в АПЛ.
В каждом матче нужно отыгрывать на максимум все 95 минут и пытаться оказывать давление на соперника. Они должны работать над этим, если они хотят выиграть титул», — приводит слова Коло Туре Manchester Evening News.
26 апреля «Манчестер Сити» на своём поле примет «Арсенал» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Лондонский клуб с 75 очками возглавляет таблицу, «горожане» отстают на пять очков, но имеют две игры в запасе.
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