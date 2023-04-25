«Сити» не отдаст «Арсеналу» титул АПЛ? Команда Гвардиолы уникальна в чемпионских гонках

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют важнейший матч в борьбе за титул чемпиона АПЛ. Команда Микеля Артеты ещё месяц назад имела хорошие шансы на первое золото за 19 лет, но растеряла весь весь запас благодаря ничьим с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» (оба – 2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).
«Сити» набрал отличную форму, не упустил шанса подобраться к лондонцам и уже обошёл их по потерянным очкам. А в случае удачного исхода очной встречи «МС» станет явным фаворитом чемпионской гонки. Важный плюс для команды Хосепа Гвардиолы – она привыкла к острой борьбе за золото. За последнее десятилетие клуб несколько раз оказывался в подобной ситуации и неизменно становился чемпионом.
Сезон-2011/2012 — первый титул в эпоху шейхов
Серхио Агуэро
Фото: Ed Garvey/Getty Images
«Манчестер Сити» не выигрывал АПЛ 44 года и смог прервать серию после прихода шейхов из ОАЭ и крупных инвестиций. «Горожане» до самого финиша сезона-2011/2012 боролись за золото с соседями – «Манчестер Юнайтед». С восьмого по 28-й тур «Сити» возглавлял таблицу, затем вперёд вышла команда сэра Алекса Фергюсона. Но за три тура до конца «МЮ» оступился. «Сити» вышел вперёд, но не имел права на ошибку.
В последнем туре «горожане» принимали дома «КПР», а «Юнайтед» отправился в гости к «Сандерленду». «Юнайтед» одержал минимальную победу и ждал концовку встречи в Манчестере. А там произошла драма: «Сити» уступал до самого конца со счётом 1:2. Но Эдин Джеко и Серхио Агуэро спасли ситуацию уже после 90-й минуты, вырвав титул для своей команды. Крик английского комментатора после гола аргентинца – это уже классика. В такой невероятной развязке «Сити» стал чемпионом, положив начало традиции – забирать золото в тяжёлой борьбе.
Сезон-2013/2014 — Джеррард поскользнулся, а «Ливерпуль» отдал титул
Стивен Джеррард (слева)
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
«Манчестер Сити» лишил «Ливерпуль» шансов на первый титул чемпиона АПЛ (после образования лиги в 1992 году). Но не всё зависело от манчестерцев. Команда Брендана Роджерса в 34-м туре обыграла их 3:2 и вышла на чистое первое место. Однако в оставшихся турах произошли то самое падение Стивена Джеррарда в матче с «Челси» (0:2) на «Энфилде» и обидная потеря очков в гостях с «Кристал Пэлас» (3:3). «Сити» воспользовался шансом: одержал четыре победы на финише и забрал трофей. «Ливерпуль» продлил серию без чемпионств до 24 лет, а «МС» второй раз за три сезона взял золото. Фарт – верный союзник «Сити».
Сезон-2018/2019 — «Ливерпуль» Клоппа отстал всего на одно очко
Игроки Сити с чемпионским кубком АПЛ
Фото: Getty Images
Один из самых удивительных сезонов в истории АПЛ. «Сити» и «Ливерпуль» во второй раз рубились за чемпионство. Обе команды шли по «золотому» графику. В итоге «МС» стал первым, набрав 98 очков, «Ливерпуль» – вторым (97). В любом другом сезоне АПЛ команда Юргена Клоппа стала бы чемпионом, но им не повезло, что в этот же момент в невероятной форме находился конкурент. Для понимания крутости гонки: команды оторвались от третьего места, которое занял «Челси», на 26 и 25 очков соответственно.
«Сити» завоевал шестое чемпионство в истории, четвёртое из них – в невероятной борьбе (в сезоне-1967/1968 золото также досталось при серьёзном сопротивлении «МЮ»). В АПЛ-2018/2019 команде помог фактор Гвардиолы. Испанец – главный специалист, когда нужно показывать результат на дистанции. И выдержать такую гонку без классных тренерских решений было бы нереально. Благодаря победам в АПЛ в 2010-е «Сити» заработал статус команды, которая так или иначе, но сможет опередить конкурента. Согласитесь, мощный психологический фактор.
Сезон-2021/2022 — «Сити» снова совершил чемпионский камбэк!
«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
«Сити» и «Ливерпуль» в третий раз решали вопрос о титуле между собой. И снова сильнее оказался клуб из Манчестера. Описать психологию команды Гвардиолы поможет матч последнего тура с «Астон Виллой».
«Ливерпуль» в параллельной игре побеждал «Вулверхэмптон» (3:1), поэтому «Сити» нельзя было терять очки, чтобы завоевать титул. Манчестерцы дома принимали «Астон Виллу», которую тренировал легенда «Ливерпуля» – Стивен Джеррард. Болельщики просили экс-игрока отнять очки у «МС» и помочь родному клубу стать чемпионом. Хотя Джеррард публично не высказывался об этом напрямую, но, скорее всего, хотел помочь. Тем более на его плечах до сих пор лежит тяжёлый груз из-за ошибки в 2014 году.
«Астон Вилла» почти совершила чудо: на 69-й минуте бирмингемцы вели в гостях со счётом 2:0 (один из голов забил экс-полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо). Однако «Сити» проявил чемпионскую ментальность и снова сумел выкрутиться из тяжёлой ситуации. С 76-й по 81-ю минуту гранд забил три мяча, удержал победу и стал чемпионом. Что против этой магии мог сделать Джеррард?
«Последняя игра всегда особенная, много эмоций. «Астон Вилла» отдала все силы, но первый гол всё изменил. Мы должны были разобраться с этим. Мы — легенды. Если футболисты становятся чемпионами в Англии четыре раза за пять лет, значит, они особенные. Нас будут помнить. Когда мы сравняли, было ощущение, что забьём третий. Значимость этого достижения подчёркивается силой нашего соперника: за всю свою жизнь я не сталкивался с такой командой, как «Ливерпуль». Поздравляю их – каждую неделю они делали нас сильнее».
Сезон-2022/2023 — «Ман Сити» снова повезёт?
«Арсенал» — «Манчестер Сити»
Фото: Julian Finney/Getty Images
В текущем чемпионате «Манчестер Сити» периодически отставал на восемь очков от «Арсенала» (по потерянным). Болельщики и СМИ при этом не спешили короновать лондонцев. Помимо того, что команда неожиданно для многих включилась в гонку за золото, все помнят об умении «МС» достать конкурента в любой ситуации.
Так и произошло: благодаря стабильности «Сити» и ошибкам «Арсенала» команда Гвардиолы по потерянным очкам к концу апреля обходит лондонцев. В реальной таблице сохраняется отставание в пять очков, но мало кто сомневается, что действующий чемпион оступится. Ключевой матч – в среду вечером на «Этихаде». Если «Арсенал» не наберёт три очка, то команде Артеты будет крайне тяжело добраться до золота. Посмотрим, сможет ли бывший ассистент Гвардиолы сломать систему и обойти учителя в гонке, где за соперника играют история и удача.
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