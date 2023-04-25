«Сити» не отдаст «Арсеналу» титул АПЛ? Команда Гвардиолы уникальна в чемпионских гонках

После невероятных развязок «МС» несколько раз за 10 лет не подпускал конкурентов к чемпионству.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют важнейший матч в борьбе за титул чемпиона АПЛ. Команда Микеля Артеты ещё месяц назад имела хорошие шансы на первое золото за 19 лет, но растеряла весь весь запас благодаря ничьим с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» (оба – 2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).

«Сити» набрал отличную форму, не упустил шанса подобраться к лондонцам и уже обошёл их по потерянным очкам. А в случае удачного исхода очной встречи «МС» станет явным фаворитом чемпионской гонки. Важный плюс для команды Хосепа Гвардиолы – она привыкла к острой борьбе за золото. За последнее десятилетие клуб несколько раз оказывался в подобной ситуации и неизменно становился чемпионом.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 26 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Арсенал Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон-2011/2012 — первый титул в эпоху шейхов

Серхио Агуэро Фото: Ed Garvey/Getty Images

«Манчестер Сити» не выигрывал АПЛ 44 года и смог прервать серию после прихода шейхов из ОАЭ и крупных инвестиций. «Горожане» до самого финиша сезона-2011/2012 боролись за золото с соседями – «Манчестер Юнайтед». С восьмого по 28-й тур «Сити» возглавлял таблицу, затем вперёд вышла команда сэра Алекса Фергюсона. Но за три тура до конца «МЮ» оступился. «Сити» вышел вперёд, но не имел права на ошибку.

В последнем туре «горожане» принимали дома «КПР», а «Юнайтед» отправился в гости к «Сандерленду». «Юнайтед» одержал минимальную победу и ждал концовку встречи в Манчестере. А там произошла драма: «Сити» уступал до самого конца со счётом 1:2. Но Эдин Джеко и Серхио Агуэро спасли ситуацию уже после 90-й минуты, вырвав титул для своей команды. Крик английского комментатора после гола аргентинца – это уже классика. В такой невероятной развязке «Сити» стал чемпионом, положив начало традиции – забирать золото в тяжёлой борьбе.

Сезон-2013/2014 — Джеррард поскользнулся, а «Ливерпуль» отдал титул

Стивен Джеррард (слева) Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Манчестер Сити» лишил «Ливерпуль» шансов на первый титул чемпиона АПЛ (после образования лиги в 1992 году). Но не всё зависело от манчестерцев. Команда Брендана Роджерса в 34-м туре обыграла их 3:2 и вышла на чистое первое место. Однако в оставшихся турах произошли то самое падение Стивена Джеррарда в матче с «Челси» (0:2) на «Энфилде» и обидная потеря очков в гостях с «Кристал Пэлас» (3:3). «Сити» воспользовался шансом: одержал четыре победы на финише и забрал трофей. «Ливерпуль» продлил серию без чемпионств до 24 лет, а «МС» второй раз за три сезона взял золото. Фарт – верный союзник «Сити».

Сезон-2018/2019 — «Ливерпуль» Клоппа отстал всего на одно очко

Игроки Сити с чемпионским кубком АПЛ Фото: Getty Images

Один из самых удивительных сезонов в истории АПЛ. «Сити» и «Ливерпуль» во второй раз рубились за чемпионство. Обе команды шли по «золотому» графику. В итоге «МС» стал первым, набрав 98 очков, «Ливерпуль» – вторым (97). В любом другом сезоне АПЛ команда Юргена Клоппа стала бы чемпионом, но им не повезло, что в этот же момент в невероятной форме находился конкурент. Для понимания крутости гонки: команды оторвались от третьего места, которое занял «Челси», на 26 и 25 очков соответственно.

«Сити» завоевал шестое чемпионство в истории, четвёртое из них – в невероятной борьбе (в сезоне-1967/1968 золото также досталось при серьёзном сопротивлении «МЮ»). В АПЛ-2018/2019 команде помог фактор Гвардиолы. Испанец – главный специалист, когда нужно показывать результат на дистанции. И выдержать такую гонку без классных тренерских решений было бы нереально. Благодаря победам в АПЛ в 2010-е «Сити» заработал статус команды, которая так или иначе, но сможет опередить конкурента. Согласитесь, мощный психологический фактор.

Сезон-2021/2022 — «Сити» снова совершил чемпионский камбэк!

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Сити» и «Ливерпуль» в третий раз решали вопрос о титуле между собой. И снова сильнее оказался клуб из Манчестера. Описать психологию команды Гвардиолы поможет матч последнего тура с «Астон Виллой».

«Ливерпуль» в параллельной игре побеждал «Вулверхэмптон» (3:1), поэтому «Сити» нельзя было терять очки, чтобы завоевать титул. Манчестерцы дома принимали «Астон Виллу», которую тренировал легенда «Ливерпуля» – Стивен Джеррард. Болельщики просили экс-игрока отнять очки у «МС» и помочь родному клубу стать чемпионом. Хотя Джеррард публично не высказывался об этом напрямую, но, скорее всего, хотел помочь. Тем более на его плечах до сих пор лежит тяжёлый груз из-за ошибки в 2014 году.

«Астон Вилла» почти совершила чудо: на 69-й минуте бирмингемцы вели в гостях со счётом 2:0 (один из голов забил экс-полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо). Однако «Сити» проявил чемпионскую ментальность и снова сумел выкрутиться из тяжёлой ситуации. С 76-й по 81-ю минуту гранд забил три мяча, удержал победу и стал чемпионом. Что против этой магии мог сделать Джеррард?

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Последняя игра всегда особенная, много эмоций. «Астон Вилла» отдала все силы, но первый гол всё изменил. Мы должны были разобраться с этим. Мы — легенды. Если футболисты становятся чемпионами в Англии четыре раза за пять лет, значит, они особенные. Нас будут помнить. Когда мы сравняли, было ощущение, что забьём третий. Значимость этого достижения подчёркивается силой нашего соперника: за всю свою жизнь я не сталкивался с такой командой, как «Ливерпуль». Поздравляю их – каждую неделю они делали нас сильнее».

Сезон-2022/2023 — «Ман Сити» снова повезёт?

«Арсенал» — «Манчестер Сити» Фото: Julian Finney/Getty Images

В текущем чемпионате «Манчестер Сити» периодически отставал на восемь очков от «Арсенала» (по потерянным). Болельщики и СМИ при этом не спешили короновать лондонцев. Помимо того, что команда неожиданно для многих включилась в гонку за золото, все помнят об умении «МС» достать конкурента в любой ситуации.

Так и произошло: благодаря стабильности «Сити» и ошибкам «Арсенала» команда Гвардиолы по потерянным очкам к концу апреля обходит лондонцев. В реальной таблице сохраняется отставание в пять очков, но мало кто сомневается, что действующий чемпион оступится. Ключевой матч – в среду вечером на «Этихаде». Если «Арсенал» не наберёт три очка, то команде Артеты будет крайне тяжело добраться до золота. Посмотрим, сможет ли бывший ассистент Гвардиолы сломать систему и обойти учителя в гонке, где за соперника играют история и удача.

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