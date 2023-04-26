В «Трабзоноспоре» отреагировали на возможный интерес «Зенита» к голкиперу Чакыру

Начальник команды «Трабзоноспора» Эмра Ток высказался о возможном интересе «Зенита» к голкиперу Угарджану Чакыру.

«Я ничего не слышал о том, что «Зенит» хочет купить Чакыра», – приводит слова Тока Sport24.

«Зенит» претендует на турецкого голкипера «Трабзонспора» Угурджана Чакыра. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур в своём «твиттере».

Чакыр сыграл за «Трабзонспор» 39 матчей в текущем сезоне, в которых пропустил 56 мячей и 16 раз сыграл «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. В составе «Трабзонспора» Чакыр выиграл четыре трофея, в том числе чемпионат Турции в прошлом сезоне. Интернет-портал Transfermarkt оценивает голкипера в € 13 млн. Чакыр играл за сборную Турции на чемпионате Европы 2020 года.